Apoios falsos de celebridades proliferam na campanha presidencial dos EUA

"Em tempos de polarização, os falsos apoios de celebridades podem chamar a atenção dos eleitores, influenciar suas opiniões, confirmar preconceitos e semear confusão e caos", disse à AFP Peter Adams, vice-presidente sênior de pesquisa do NLP.

A lista, que cresce dia após dia, inclui publicações virais, entre elas uma imagem manipulada de Lady Gaga com um cartaz que diz "Trump 2024".

Outras publicações afirmam falsamente que o ator Morgan Freeman, ganhador do Oscar e crítico do republicano, disse que uma segunda Presidência de Trump seria "boa para o país".

Fotografias alteradas digitalmente do roqueiro Bruce Springsteen usando uma camiseta que dizia "Keep America Trumpless" (Mantenha os EUA livres de Trump) e do ator Ryan Reynolds a favor de Kamala também circularam nas redes sociais.

"As plataformas permitiram isso", disse Adams. "À medida que se afastam da moderação e hesitam em remover informações falsas relacionadas às eleições, tornaram-se uma via importante para que trolls, oportunistas e propagandistas alcancem um grande público".

- "Grande facilitador" -

A rede social X se tornou um foco de desinformação política desde que reduziu suas normas de moderação de conteúdo e restabeleceu contas de notórios disseminadores de informações falsas, afirmam os pesquisadores.