Barnier faz 'últimos ajustes' em seu governo na França após primeiras controvérsias

- "Mais do mesmo?"

Macron antecipou para junho as eleições legislativas que aconteceriam somente em 2027, após a vitória do partido de extrema direita de Marine Le Pen na votação para o Parlamento Europeu, mas os resultados do pleito complicaram ainda mais a situação.

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) venceu as eleições com 193 deputados, mas Macron se recusou a nomear sua candidata a primeira-ministra, a economista Lucie Castets, ao considerar que ela poderia rapidamente ser alvo de uma moção de censura.

Em vez disso, encarregou Barnier, um político veterano de 73 anos, de montar um governo de "unidade", que, contando os deputados da aliança do presidente, do LR e outros deputados centristas, ficaria muito aquém da maioria de 289 deputados e à mercê da extrema direita.

"Para que uma dissolução [do Parlamento] se era só para ter mais do mesmo, ainda mais à direita?", ironizou o ex-presidente socialista e atual deputado François Hollande, referindo-se à continuidade dos 'macronistas' no governo.

Macron, cujo mandato termina em 2027, já teve uma guinada à direita em janeiro, com Gabriel Attal à frente do governo. No entanto, com Barnier o presidente avança muito mais na direção deste espectro político, em um contexto em que a Europa também se torna mais conservadora em questões migratórias.