Biden diz a Trump que os migrantes são o 'sangue' dos Estados Unidos

Trump repetiu o boato, que provocou dezenas de alertas de bomba e o fechamento temporário de escolas.

"Uma das razões pelas quais a nossa economia é a mais forte do mundo é porque rejeitamos a xenofobia do meu antecessor e de líderes como ele em todo o mundo", disse Biden.

- "Passo à frente" -

Paralelamente, Kamala Harris, 59 anos, participou de um comício repleto de estrelas na quinta-feira, organizado pela apresentadora Oprah Winfrey.

Estrelas de Hollywood, como a cantora Jennifer Lopez, as atrizes Meryl Streep e Julia Roberts e os atores Chris Rock e Ben Stiller, participaram por telão e elogiaram a vice-presidente no evento "Unite for America".

Oprah perguntou sobre o aparente aumento de confiança de Kamala desde que Biden passou o bastão da candidatura.