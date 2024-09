Chile inaugura sessão de cinema latino-americano em San Sebastián

Devido ao mau tempo, o restante da equipe está atrasado, então María passará dias sozinha na cidade, onde conhecerá os diferentes personagens que povoam esse canto localizado "no fim do mundo", como descreve Torres Leiva.

O filme mostra Puerto Williams com seu cenário espetacular de montanhas cobertas de neve e florestas densas.

"O lugar tem uma marca tão forte, uma sensação de abismo, de natureza extrema e enorme, de quilômetros, de nada", da última fronteira antes da Antártica, que provoca 'essa sensação de estar no limite', explica Alché em uma entrevista à AFP.

- Locais como personagens -

A origem do filme veio de uma viagem que Torres Leiva fez a Puerto Williams para ser tutor em uma oficina de cinema.

"Fiz essa mesma viagem de barco, passei duas semanas lá, no inverno, e então foi muito especial, com neve (...) Fiquei muito impressionado desde o início por ter essa consciência de estar no fim do mundo e conhecer aquele lugar, aquela paisagem e as pessoas que a habitavam", diz o cineasta chileno.