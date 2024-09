Clima 'hostil' com imprensa durante governo Milei deixa veículos argentinos em alerta

Os veículos de comunicação argentinos expressaram nesta sexta-feira (20), em sua reunião anual, preocupação com o clima de "hostilidade" e "difamação" em relação à imprensa durante a presidência de Javier Milei, e temem que isso abra as portas para a violência física.

"A propensão do presidente a insultar jornalistas e meios de comunicação prejudica o debate democrático", alerta em seu relatório sobre a liberdade de imprensa a Associação de Entidades Jornalísticas Argentinas (Adepa), que reúne 180 veículos.

"As acusações e os insultos presidenciais alimentam um exército de trolls - sob a proteção do anonimato e de um financiamento encoberto - que multiplicam as agressões verbais e abrem caminho para a violência física. Esse clima hostil estimula a autocensura e prejudica a atividade jornalística", ressalta o texto.