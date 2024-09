Direito internacional proíbe 'explosivos' em objetos civis, ressalta ONU

Consultado hoje, o embaixador de Israel na ONU não comentou as explosões. "Mas posso dizer a vocês que faremos o possível para atacar esses terroristas", advertiu Danny Danon, após seu país anunciar a morte do comandante da unidade de elite do Hezbollah durante um ataque em Beirute.

"Não temos a intenção de entrar em guerra com o Hezbollah no Líbano, mas não podemos continuar assim", disse Danon, acrescentando que Israel prefere uma solução diplomática.

abd/af/arm/ag/lb/mvv

© Agence France-Presse