Exército israelense diz examinar imagens de soldado empurrando corpo de telhado na Cisjordânia

O Exército israelense indicou, nesta sexta-feira (20), que está analisando imagens gravadas na Cisjordânia, durante uma incursão militar israelense, que mostram um soldado empurrando um homem aparentemente morto de um telhado.

Imagens da AFPTV sobre esta operação, realizada na quinta-feira em Qabatiya, no norte do território palestino ocupado por Israel desde 1967, mostram um militar israelense empurrando com o pé um corpo até fazê-lo cair do telhado de um edifício, enquanto é observado por pelo menos outros dois colegas.

O Exército anunciou nesta sexta-feira em um comunicado que "eliminou (sete) terroristas" nesta operação, que provocou um tiroteio entre soldados e homens armados.