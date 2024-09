Financiador do Hezbollah se declara culpado perante a justiça americana

Um "financiador" do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah que está detido nos Estados Unidos desde 2023 se declarou culpado, nesta sexta-feira (20), de ter desobedecido às sanções financeiras impostas contra ele desde 2018 para enviar dinheiro ao grupo libanês, considerado "terrorista" por Washington.

Mohammad Ibrahim Bazzi, que tem as nacionalidades libanesa, britânica e belga, aceitou sua responsabilidade por "conspirar para incitar" cidadãos americanos "a fazerem transações ilegais com uma pessoa qualificada como terrorista internacional", informou a promotoria federal do Brooklyn, em Nova York.

Sua condenação será anunciada posteriormente, mas Bazzi, de 60 anos, pode ser condenado a até 20 anos de prisão.