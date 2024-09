Israel mata chefe militar do Hezbollah em bombardeio no subúrbio de Beirute

O Hezbollah afirmou ter atingido com foguetes Katiusha "o principal quartel-general da inteligência na região norte [de Israel], responsável por assassinatos", "em resposta aos ataques do inimigo israelense" no sul do Líbano.

Israel indicou que a milícia xiita havia lançado, do Líbano, 140 foguetes em direção ao seu território.

Este é o terceiro bombardeio do subúrbio sul de Beirute desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas em Gaza, há quase um ano, mas os confrontos de artilharia entre os países são quase diários desde então, levando milhares de habitantes a deixarem suas residências em ambos os lados da fronteira.

Nas operações anteriores na região de Beirute, atribuídas a Israel, morreram o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, e o líder do Hamas, Saleh al Aruri.

A incursão desta sexta-feira ocorreu após as explosões de pagers e walkie-talkies, que na terça e quarta-feira mataram 37 pessoas e deixaram quase 3 mil feridas em redutos do Hezbollah no Líbano.

O líder do movimento, Hassan Nasrallah, prometeu na quinta-feira que o Estado israelense receberá "uma punição justa".