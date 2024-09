Líbano acusa Israel de 'terrorismo' após explosões de dispositivos

O chanceler do Líbano, Abdallah Bou Habib, descreveu nesta sexta-feira (20) como um ato de terrorismo as explosões de dispositivos de comunicação ocorridas nesta semana em seu país, pelas quais responsabilizou Israel.

As explosões, que mataram dezenas de pessoas no Líbano em dois dias, foram "um método de guerra sem precedentes por sua brutalidade e seu terror", ressaltou o funcionário no Conselho de Segurança da ONU, acrescentando que o ataque foi "simplesmente terrorismo".

abd/ube/af/arm/lb/am