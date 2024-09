Médicos indianos encerram greve por assassinato de colega de trabalho

Os médicos da cidade de Calcutá, nordeste da Índia, anunciaram nesta sexta-feira (20) o fim da greve iniciada em agosto pelo estupro e assassinato de uma médica em um hospital da metrópole.

A descoberta, em 9 de agosto, do corpo ensanguentado de uma médica de 31 anos no hospital público de Calcutá, onde ela trabalhava, chocou o país, que enfrenta um problema crônico de violência contra as mulheres.

Apesar da diminuição dos protestos e greves no restante da Índia, as manifestações, especialmente de médicos, prosseguiram até agora na cidade do estado de Bengala Ocidental.