Netanyahu adia ida aos EUA devido à situação de segurança no norte de Israel

Durante sua visita aos Estados Unidos, Netanyahu comparecerá à Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Seu retorno a Israel está previsto para 28 de setembro.

Israel trava um duelo de artilharia na fronteira norte com o movimento islamista libanês Hezbollah, aliado do grupo palestino Hamas, e nos últimos dias as tensões derivadas da guerra em Gaza aumentaram.

O Exército israelense anunciou nesta sexta-feira que lançou um "ataque direcionado" na capital do Líbano, que, segundo uma fonte próxima do Hezbollah, matou um alto comandante.

skl-bfi/hme/js-an/hgs/yr/jb

© Agence France-Presse