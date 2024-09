Nice comemora 120 anos com goleada histórica sobre Saint-Etienne

O Nice atropelou o Saint-Etienne por 8 a 0 nesta sexta-feira (20), em uma goleada histórica na abertura da 5ª rodada do Campeonato Francês.

Jogando de azul (sua cor original) para comemorar os 120 anos o clube, o Nice marcou seis gols no primeiro tempo, feito inédito na Ligue 1 no Século XXI.

A última vez que uma equipe marcou seis gols nos primeiros 45 minutos foi em 24 de maio de 1997, na 38ª rodada, com o Lyon massacrando o Olympique de Marselha também por 8 a 0, mas com sete gols antes do intervalo.