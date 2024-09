Papa critica repressão de protestos pelo governo argentino

O papa Francisco criticou, nesta sexta-feira (20), a recente repressão dos protestos na Argentina por parte do governo de Javier Milei, em declarações incomuns sobre as fortes tensões que sacodem seu país.

"Me fizeram ver a filmagem de uma repressão, há uma semana ou um pouco menos, talvez. Trabalhadores, gente que pedia os seus direitos na rua. A polícia a reprimia com uma coisa que é o mais caro que há, esse gás de pimenta de primeira qualidade", declarou em um encontro em Roma com representantes de movimentos sociais do mundo inteiro.

O chefe da Igreja Católica, que falou em espanhol, não mencionou a Argentina nem o seu presidente pelo nome, mas parecia se referir a uma manifestação que ocorreu em 12 de setembro em Buenos Aires contra um veto a uma revalorização das aposentadorias, durante a qual a polícia usou gás lacrimogêneo e balas de borracha.