Petróleo encerra sequência de altas e fecha em ligeira baixa

Os preços do petróleo fecharam em ligeira baixa nesta sexta-feira (20) após vários dias de alta, em um contexto de pouca demanda por produtos refinados.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,52%, fechando a 74,49 dólares.

Enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para outubro fechou perto do equilíbrio (-0,04%), a 71,92 dólares.