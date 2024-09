Republicanos e democratas: juntos nos EUA contra Maduro

A indústria petroleira da venezuela se encontra sob sanções desde 2019, mas Washington concede licenças individuais para operar na Venezuela a várias empresas, como a americana Chevron, a espanhola Repsol e a francesa Maurel & Prom.

A Venezuela possui, teoricamente, as maiores reservas de hidrocarbonetos do mundo, embora sua produção tenha diminuído de 3 milhões de barris por dia, há mais de uma década, para cerca de 870.000 barris diários.

- 'Sangue nas mãos' -

Elvira acusou as petroleiras de terem "sangue nas mãos" por lucrarem apesar dos 27 mortos nos protestos que começaram depois que Maduro foi proclamado reeleito em 28 de julho. A repressão pós-eleitoral "foi severa e sem precedentes na história daquele país", destacou Enrique Roig, do alto escalão do Departamento de Estado.

A oposição venezuelana afirma que Edmundo González Urrutia venceu as eleições presidenciais. Washington lhe dá razão e pressiona Caracas, mas o governo chavista não dá o braço a torcer.

Elvira Salazar aponta o que pode ser feito: "Uma pausa em cada licença petroleira, reconhecer González Urrutia como presidente legítimo e colocar um preço de 25 milhões de dólares (137 milhões de reais) nos cabeças" de Maduro e em seus colaboradores, com a esperança de que "alguém nas Forças Armadas venezuelanas esteja altamente motivado" a entregá-los.