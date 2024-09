Soldado dos EUA que entrou na Coreia do Norte se declara culpado de deserção

Como parte de um acordo aceito por um juiz militar, King se declarou culpado de apenas cinco acusações: deserção, agressão a um suboficial e três acusações por desobedecer a um oficial.

Depois que o fechado país comunista expulsou King em setembro, o Exército dos Estados Unidos o acusou de deserção e outros crimes, como agressão a colegas, posse de um vídeo de pornografia infantil e declarações falsas.

Antes do incidente, King deveria ser enviado de volta ao Texas para uma audiência disciplinar, após ter participado de uma briga em estado de embriaguez em um bar e ter sido preso na Coreia do Sul.

No entanto, em vez de viajar para Fort Bliss, o soldado saiu do aeroporto de Seul, juntou-se a um tour na Zona Desmilitarizada e cruzou a fronteira antes de ser detido pelas autoridades norte-coreanas.

Pyongyang havia afirmado que King desertou para a Coreia do Norte para escapar do "abuso e discriminação racial no Exército dos Estados Unidos".

Mas, após concluir sua investigação, a Coreia do Norte "decidiu expulsar" King em setembro por invadir ilegalmente seu território.