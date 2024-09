Ao menos 50 mortos em ataques israelenses no sul do Líbano

O Ministério da Saúde do Líbano informou que pelo menos 50 pessoas morreram nesta segunda-feira nos bombardeios intensos efetuados no sul do Líbano.

"Os ataques israelenses nas localidades e vilarejos do sul provocaram, segundo um primeiro balanço, 50 mortos e mais de 300 feridos", incluindo crianças, mulheres e socorristas, informou o Ministério em um comunicado.

O Exército israelense anunciou que atacou mais de 300 alvos do movimento pró-Irã Hezbollah no Líbano.