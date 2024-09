As dúvidas persistentes da ex-esposa de um acusado por estuprar Gisèle Pelicot na França

"Dizia que tinha impulsos e uma necessidade de adrenalina que só conseguia com as motos e as relações sexuais", explicou a mulher, cuja vida foi destruída quando recebeu um telefonema da polícia judiciária em 2021.

- "Tonturas" -

Nesse dia, a mulher descobriu as acusações contra Hugues M., que passaria sete meses em prisão preventiva acusado de "tentativa de estupro" contra Gisèle Pelicot, porque não conseguiu concluir a penetração.

Emilie O. se lembrou então de uma noite de 2019 na qual acordou, enquanto seu então marido praticava relações sexuais com ela. A mulher também sofreu com "tonturas" entre setembro de 2019 e março de 2020.

Ela apresentou uma queixa. No entanto, as investigações nada revelaram e sua denúncia foi rejeitada por "falta de provas materiais".

Desde então, convive com a dúvida de saber se foi vítima do mesmo procedimento utilizado contra Gisèle, que, do seu assento no tribunal, sorriu para ele como sinal de apoio, constatou um jornalista da AFP.