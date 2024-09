Dez momentos-chave desde o ataque do Hamas contra Israel em 7 de outubro

Na fronteira entre Israel e o Líbano, os disparos entre o Exército israelense e o movimento islamista libanês pró-Irã Hezbollah se intensificam.

Um ataque com foguetes mata 12 jovens em 27 de julho em Majdal Shams, cidade drusa nas Colinas de Golã, território sírio anexado por Israel. O Hezbollah nega responsabilidade.

Em retaliação, um bombardeio israelense mata o comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, perto de Beirute, três dias depois.

No dia seguinte, um ataque em Teerã, atribuído a Israel, mata o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

O Hamas nomeia seu comandante em Gaza, Yahya Sinwar, como substituto de Haniyeh.

- Negociações de cessar-fogo -

Após dois dias de negociações em Doha, Washington apresenta uma proposta de acordo para um cessar-fogo em 16 de agosto, que o Hamas rejeita. As negociações são retomadas no dia 22 no Cairo e depois na capital do Catar.