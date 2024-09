Documentário espanhol sobre touradas causa polêmica em San Sebastián

Outro filme que estreia nesta segunda na seção oficial do festival é "The End", do americano Joshua Oppenheimer, um musical sobre uma família de sobreviventes do apocalipse protagonizado por Tilda Swinton.

Ne seção Horizontes, onde é disputado o prêmio de Melhor Filme latino-americano, serão projetados nesta segunda "Sujo", um filme das mexicanas Astrid Rondero e Fernanda Valadez premiado em janeiro no festival de Sundance, e "Los Domingos Mueren Más Personas", do diretor e ator argentino Iair Said, que estreou em Cannes em maio.

du/avl/dd/aa

© Agence France-Presse