EUA apresentará "ideias concretas" para diminuir tensão na fronteira Israel-Líbano

Os Estados Unidos apresentarão "ideias concretas" para diminuir a tensão no Líbano, anunciou nesta segunda-feira (23) um funcionário do alto escalão americano, após afirmar que seu país é contra uma invasão terrestres do território libanês pelas forças israelenses.

"Temos algumas ideias concretas que vamos debater com nossos parceiros esta semana para tentar encontrar a maneira de avançar nesse assunto", declarou o funcionário, enquanto os líderes mundiais se reúnem em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU.

