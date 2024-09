EUA apresentará 'ideias concretas' para reduzir tensão na fronteira Israel-Líbano

O funcionário expressou esperança de que as propostas americanas "reduzam as tensões e abram caminho para um processo diplomático que permita às comunidades de ambos os lados da fronteira (...) retornar para suas casas com segurança em um futuro próximo".

Ele não quis detalhar essas ideias, mas disse que o secretário de Estado, Antony Blinken, e outros altos funcionários americanos as discutirão durante suas reuniões em função da Assembleia Geral.

A fonte reiterou a oposição dos Estados Unidos a uma invasão terrestre por parte de Israel, que tem bombardeado locais no Líbano associados ao movimento xiita Hezbollah, quase um ano depois que seu aliado palestino Hamas atacou o território israelense.

"Acho que é importante que todos levem a sério os preparativos israelenses", afirmou.

"Obviamente não acreditamos que uma invasão terrestre no Líbano contribuirá para reduzir as tensões na região ou evitar uma espiral de violência, e é por isso que estamos tão focados em usar esta semana para explorar essas ideias e ver se conseguimos desenvolver essa saída", disse.

