EUA proíbe tecnologia chinesa e russa nos veículos conectados

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos decidiu, nesta segunda-feira (23), proibir a venda de veículos conectados que incorporem tecnologia chinesa ou russa, alegando riscos para a segurança nacional.

A norma proposta é parte do endurecimento do presidente Joe Biden em relação à segunda maior economia do mundo e chega depois de um anúncio em fevereiro de uma investigação sobre os riscos de segurança apresentados pela tecnologia chinesa nos automóveis.

A eletrônica está cada vez mais integrada nos carros modernos - tanto nos elétricos como nos autônomos -, que podem se conectar a dispositivos pessoais, a outros veículos e à infraestrutura como semáforos e seus fabricantes.