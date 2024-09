França pede reunião de urgência do Conselho de Segurança sobre o Líbano

A França solicitou uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para debater a situação no Líbano, onde estão se intensificando os confrontos com Israel, declarou nesta segunda-feira (23) o ministro de Relações Exteriores, Jean-Noël Barrot.

"Nesse momento, penso no povo libanês, já que os ataques israelenses acabam de causar centenas de vítimas civis, entre elas dezenas de crianças. Esses ataques aos dois lados da Linha Azul (demarcação da ONU entre Israel e Líbano) e mais amplamente na região precisam parar imediatamente", disse na tribuna da Assembleia Geral da ONU.

"A França faz um apelo às partes e a quem as apoiam para que desescalem a situação e evitem uma conflagração regional que seria devastadora para todos, começando pela população civil. Portanto pedi uma reunião urgente do Conselho de Segurança sobre o Líbano esta semana", contou o ministro, que tomou posse do cargo nesta segunda.