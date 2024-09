Furacão John se fortalece a categoria 2 e coloca sul do México em alerta

O furacão John se formou nesta segunda-feira (23) no Pacífico e rapidamente foi promovido a categoria 2, colocando em alerta a costa sul do México, onde se prevê que toque terra na terça-feira, segundo as previsões meteorológicas.

Às 18h de Brasília, o fenômeno estava a 90 km de Punta Maldonado, no México, e registrava ventos sustentados de 155 km/h, de acordo com o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"John é um furacão de categoria 2 (...) A previsão é que continuará ganhando força rapidamente e espera-se que vire um ciclone maior à medida que se aproxima da costa", acrescentou o centro em seu relatório.