Gigantes da Premier League estreiam na Copa da Liga Inglesa

O atual campeão Liverpool, além de Manchester City, Arsenal e Chelsea iniciam a sua jornada na Copa da Liga inglesa entre esta terça (24) e quarta-feira, na qual o Manchester United já estreou na semana passada com uma goleada (7-0) sobre o Barnsley (da terceira divisão).

Depois de vencer o Bournemouth por 3 a 0 no sábado, o Liverpool está em segundo lugar na Premier League, um ponto atrás do atual campeão Manchester City. Nesta Copa da Liga, os 'Reds' vão receber na quarta-feira o West Ham, atualmente na 14ª colocação do campeonato inglês depois de perder por 3 a 0 para o Chelsea.

A vitória do Liverpool teve sotaque sul-americano, com dois gols do colombiano Luis Díaz e um de Darwin Núñez, o primeiro do atacante uruguaio nesta temporada, em sua primeira partida desde que Arne Slot assumiu o comando do time. Foi um dos gols mais bonitos do dia: um drible na quina da grande área seguido por um chute de longe rente na segunda trave.