Governo trabalhista britânico tenta contornar primeiras críticas com mensagem de esperança

O Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) informou esta semana que a dívida pública britânica atingiu 100% do Produto Interno Bruto (PIB) em agosto, aumentando a pressão sobre o governo.

A ministra das Finanças falou sobre a necessidade de "decisões difíceis", mas descartou medidas de austeridade ou aumentos de impostos para os trabalhadores.

Reeves, que não se referiu em seu discurso aos presentes recebidos, confirmou uma ampliação do imposto sobre os lucros das empresas energéticas e a introdução do IVA nas taxas de matrícula das escolas privadas.

Também prometeu intensificar a luta contra a evasão fiscal e atacar as empresas que se beneficiaram indevidamente das ajudas relacionadas com o covid, em um dia no qual as enfermeiras rejeitaram a proposta de um aumento de salário de 5,5%.

O discurso da ministra foi interrompido por um ativista ambiental que se opôe à venda de armas britânicas a Israel e acabou expulso da sala.

Mas seu discurso foi bem recebido pela City of London Corporation, o setor financeiro britânico, que expressou sua "visão positiva", em particular pela manutenção do imposto de sociedades em sua versão atual.