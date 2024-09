Israel lança ataque perto de Beirute contra comandante do Hezbollah

Israel lançou um ataque nesta segunda-feira (23) contra um comandante do Hezbollah no sul do Líbano, disse à AFP uma fonte próxima do grupo pró-iraniano, sem poder fornecer informações sobre o seu paradeiro.

O alvo do ataque é Ali Karake, número três do Hezbollah, acrescentou a fonte.

O número dois, Ibrahim Aqil, foi morto em um ataque israelense nos arredores de Beirute na sexta-feira e o número um, Fuad Shukr, em um ataque semelhante em 30 de julho.