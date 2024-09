Jovens de países vulneráveis fazem ouvir a voz de sua geração na ONU

"Os próprios jovens estão em melhor posição para dizer o que pensam", acrescentou, em particular sobre as mudanças climáticas, um tema que aborda em palestras em seu país, a República Democrática do Congo, para sensibilizar as crianças.

O jovem, que tem albinismo, explica que ele mesmo se conscientizou dos riscos ao ver as queimaduras em sua pele frágil.

"Não devemos escolher a extinção. O mundo está diminuindo (...) Simplesmente vou pedir [aos líderes] que construam um mundo com e para as crianças", insistiu.

Este é o mesmo objetivo de Areej Essam, de 17 anos, que agradeceu ao Unicef por levá-la a Nova York e por "lhe dar o poder de defender (...) as crianças que não têm voz". Concretamente, os menores vítimas da guerra no Iêmen, onde mora.

"As crianças são o futuro", disse a estudante. "Se você quiser um futuro bom, tem que investir na educação das crianças, na paz, para garantir que possam crescer em um ambiente sustentável e se tornar os líderes do futuro". E, por sua vez, ter a chance de fazer a diferença.

"Minha mensagem [para as crianças do mundo] é que seja qual for a sua situação, têm algo incrível em vocês e podem dar algo ao mundo", acrescentou Alaine. Por isso, ela recomenda, "persista" para "seguir as tuas paixões", acrescentou.