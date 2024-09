O número de mortos nos ataques israelenses no sul e no leste do Líbano, nesta segunda-feira (23), aumentou para 492, entre eles 35 crianças, segundo o Ministério da Saúde libanês.

"Os ataques aéreos causaram o martírio de 492 pessoas, entre elas 35 crianças e 58 mulheres, e ferimentos em outras 1.645", informou o ministério em um comunicado, que dá conta do maior número de vítimas em um ano de confrontos.

