Intensos bombardeios israelenses deixam quase 500 mortos no Líbano

Israel anunciou que atingiu, nesta segunda-feira (23), mais de 1.600 alvos do movimento islamista Hezbollah no sul e no leste do Líbano, em bombardeios que deixaram 492 mortos, incluindo 35 crianças, apesar dos apelos por moderação da comunidade internacional.

Este foi o dia mais mortal da violência transfronteiriça no Líbano desde que o Hezbollah, poderoso ator político e militar do país, abriu uma frente com Israel há quase um ano, após o início da guerra na Faixa de Gaza, em apoio ao seu aliado islamista, o palestino Hamas.

Ao menos 492 pessoas, "entre elas 35 crianças e 58 mulheres" morreram nos bombardeios desta segunda-feira no sul e no leste do Líbano, e outras 1.645 pessoas ficaram feridas, informou o Ministério da Saúde libanês.