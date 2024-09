Peñarol adverte que aplicará sanções a quem fizer gestos racistas em jogo contra o Flamengo

"Qualquer pessoa identificada no Campeón del Siglo que fizer algum gesto racista direcionado a torcedores ou atletas do time adversário será imediatamente expulsa de todos os registros sociais do clube e será enviada definitivamente para a lista negra para que não possa comparecer novamente a um evento esportivo", segundo comunicado divulgado pelo clube aurinego em suas redes sociais.

"No Peñarol acreditamos no futebol como fator de convivência baseado no respeito e na integração. Depende de todos para que isso aconteça. #VAMOSCARBONERO", acrescenta o texto.

A Conmebol, organizadora dos torneios regionais Copa Libertadores, Sul-Americana e Copa América, endureceu em 2022 as sanções aplicadas a clubes ou federações quando seus torcedores realizam manifestações racistas durante suas competições.

As multas aumentaram de US$ 30 mil (R$ 166 mil pela cotação atual) para US$ 100 mil (R$ 553 mil). Além disso, foi acrescentada a possibilidade de impor a um clube ou associação a sanção de realizar um ou mais jogos com portões fechados, ou determinar o fechamento parcial do estádio.

A Conmebol tomou esta decisão sob o lema "Basta! Chega de racismo no futebol", após vários eventos discriminatórios terem sido registrados em torneios regionais, especialmente contra jogadores brasileiros e colombianos.

Entre os casos mais recentes, em agosto passado, foram registrados cinco atos de racismo em uma semana contando jogos da Libertadores e da Sul-Americana, a maioria contra torcedores ou jogadores brasileiros.