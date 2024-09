Semana da Moda de Paris estreia de portas abertas para o público

Esta temporada é marcada por várias turbulências nas grandes casas. Com os resultados dos gigantes do luxo LVMH e Kering ligeiramente em queda, as reestruturações estão abalando as mesas de trabalho dos designers e gerando um festival de rumores não confirmados: Hedi Slimane, Tom Ford ou Jacquemus na Chanel, John Galliano prestes a deixar a Maison Margiela...

