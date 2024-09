Ter Stegen sofre ruptura do tendão patelar e vai desfalcar Barça por vários meses

O goleiro do Barcelona, Marc-André Ter Stegen, sofreu "uma ruptura total do tendão patelar do joelho direito", e foi operado nesta segunda-feira (23), anunciou o Barça.

O jogador alemão ficará afastado dos gramados entre sete e oito meses, segundo a imprensa espanhola, enquanto o seu clube não especificou a duração da sua ausência.

Ter Stegen se machucou no domingo na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Villarreal. No fim do primeiro tempo, o goleiro alemão, após interceptar uma bola no ar, caiu no chão com sinais evidentes de dores no joelho direito. Ele teve que sair de maca e ser substituído por Iñaki Peña.