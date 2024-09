Copa do Mundo de Subbuteo toma conta de cidade inglesa

Como no futebol, o objetivo é marcar mais gols que o adversário. Para isso, é preciso ter dedos ágeis para movimentar os bonecos em miniatura que representam os jogadores de futebol, movimentar a bola sobre a mesa e acertá-la no fundo da rede do gol adversário.

Durante a competição no centro esportivo de Tunbridge Wells, os ânimos se exaltaram em várias ocasiões, especialmente após um gol inglês contra os italianos ter sido anulado de forma polêmica.

Uma decepção rapidamente esquecida quando Bob Varney marca o gol de placa nas semifinais da veterana equipe inglesa contra a seleção belga.

"Lembrem que este é um jogo de tabuleiro infantil, recomendado para idades de 7 a 11 anos. É o que diz na caixa", brinca o inglês.

A atividade, no entanto, pode acarretar alguns riscos. Varney joga com um curativo no polegar após machucá-lo ao fazer uma defesa. Mas o jogador, que se descreve como um "herói sangrento", não conseguiu evitar a derrota de sua equipe na final contra a Itália.

