Exército israelense anuncia novos bombardeios contra infraestruturas do Hezbollah

O Exército de Israel anunciou nesta terça-feira (24) novos bombardeios contra infraestruturas e armamento do movimento islamista Hezbollah no Líbano, um dia após uma jornada de ataques em larga escala que atingiram 1.600 alvos.

"Nas últimas horas, o Exército bombardeou alvos terroristas do Hezbollah no sul do Líbano, em particular lançadores de foguetes, infraestruturas terroristas e edifícios que armazenavam armas", afirma um comunicado.

bfi/avl-bc/es/fp