Israel ataca alvos do Hezbollah no Líbano após bombardeios que mataram mais de 500

Mas na segunda-feira foi registrado o dia mais letal na região, quando Israel bombardeou "quase 1.600 alvos terroristas" no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, redutos do Hezbollah.

Ao menos 558 pessoas morreram nos ataques, incluindo 50 crianças e 94 mulheres, e 1.835 ficaram feridas, segundo um balanço atualizado divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde libanês.

O Exército israelense afirmou que vários integrantes da milícia pró-Irã morreram nos bombardeios.

Nesta terça-feira, as tropas israelenses voltaram a bombardear "dezenas de alvos do Hezbollah em diversas áreas no sul do Líbano", incluindo infraestruturas e depósitos de armas do movimento xiita, informou um comunicado militar.

O Hezbollah lançou mísseis Fadi 2 contra Israel e atingiu posições militares perto de Haifa, no norte de Israel, incluindo uma "fábrica de explosivos" a 60 km da fronteira libanesa, assim como a cidade de Kiryat Shmona.

- "Dia de terror" -

Dezenas de milhares de libaneses fugiram das áreas bombardeadas desde segunda-feira, segundo a ONU, e seguiram para Sidon, a maior cidade do sul do país, ou Beirute. Nesta terça-feira, vários carros permaneciam bloqueados na rodovia que leva à capital.