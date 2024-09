Alcaraz espera que final da Copa Davis não seja 'última dança' de Nadal

A dupla pode se reencontrar na Final 8 da Copa Davis, que será disputada na cidade de Málaga, no sul da Espanha, de 19 a 24 de novembro.

Alcaraz, de 21 anos, disse que sentiu a falta de Nadal na recente Laver Cup, em que a equipe da Europa venceu a do resto do mundo no último fim de semana, em Berlim, torneio que o veterano campeão de 22 Grand Slams não participou por não estar em condições físicas.

"Não quero pensar se pode ser uma última dança para ele em Málaga, declarou Alcaraz na China, onde a partir desta quinta-feira vai disputar o ATP 500 de Pequim.

"Evidentemente é um grande apoio tê-lo na equipe. Ele pode nos dar muita experiência. Será minha primeira final de Copa Davis, será uma grande experiência", acrescentou o jovem espanhol.

"Tive a sorte de passar mais tempo com ele fora das quadras, também dentro, e será formidável para a equipe da Espanha e para o país", concluiu.

pst/ssy/smr/cyj/mcd/acc/cb/dd