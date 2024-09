Arsenal e Liverpool goleiam e avançam na Copa da Liga Inglesa

No outro jogo disputado nesta quarta-feira, o atual campeão Liverpool venceu também por 5 a 1 o West Ham, graças a um excelente segundo tempo do time de Anfield.

O jogo foi para o intervalo com 1 a 1 no placar, depois que os 'Hammers' saíram na frente com um gol contra de Jarell Quansah (21') e os 'Reds' empataram com Diogo Jota.

No segundo tempo, o Liverpool desencantou e marcou mais quatro gols para construir a goleada: de novo com Jota (49'), um de Mohammed Salah (74') e dois de Cody Gakpo (90' e 90'+3).

O grande duelo da quarta rodada da Copa da Liga será um Tottenham-Manchester City, enquanto o Chelsea poderá enfrentar o Newcastle, desde que os 'Magpies' superem o duelo pendente contra o Wimbledon (4ª divisão), no dia 1º de outubro, adiado devido ao mau tempo.

