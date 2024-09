Atlético-MG vence Fluminense (2-0) e vai enfrentar River nas semifinais da Libertadores

Com dois gols do atacante Deyverson, o Atlético-MG avançou às semifinais da Copa Libertadores-2024 ao vencer o atual campeão Fluminense por 2 a 0 (2 a 1 no placar agregado) nesta quarta-feira (25), em Belo Horizonte.

Com domínio absoluto deste jogo de volta das quartas de final, o Galo conseguiu reverter a situação em que se encontrava, após perder por 1 a 0 no Maracanã há uma semana, com gols do irreverente atacante de 33 anos no segundo tempo (50' e 88').

Campeão do torneio continental em 2013 com Ronaldinho Gaúcho, o Atlético-MG disputará em outubro uma vaga na final contra o argentino River Plate, que eliminou o chileno Colo Colo (2 a 1 no agregado) na terça-feira, em Buenos Aires.