Biden adverte que 'é possível uma guerra total' no Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta quarta-feira (25) para a possibilidade de uma "guerra total" no Oriente Médio, depois de Israel ter colocado as suas tropas em alerta para uma possível entrada no Líbano.

"Uma guerra total é possível", disse Biden à ABC. "O que acredito é, também, que ainda está em jogo a oportunidade de chegar a um acordo que possa ser uma mudança fundamental para toda a região", acrescentou.

