Os bombardeios israelenses sobre o Líbano mataram 72 pessoas nesta quarta-feira (25), segundo informou o Ministério da Saúde libanês em seu último balanço desses ataques aéreos.

O ministério destacou em vários comunicados que os "ataques aéreos israelenses" mataram 38 pessoas no sul do Líbano, 12 na região do Vale do Beca e 22 em três municípios ao norte e ao sul de Beirute. Além disso, houve 400 feridos.

