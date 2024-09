Botafogo vence São Paulo nos pênaltis (5-4) e vai às semifinais da Libertadores

O Botafogo se classificou nesta quarta-feira (26) para as semifinais da Copa Libertadores-2024 ao eliminar o São Paulo nos pênaltis (5-4) no jogo de volta que terminou empatado em 1 a 1 no estádio do Morumbi, na capital paulista.

O argentino Thiago Almada colocou o Fogão em vantagem aos 15 minutos, mas seu compatriota Jonathan Calleri, com uma bela cabeçada, empatou para o time local nos últimos instantes do tempo regulamentar (87').

Na disputa de pênaltis, Calleri e Rodrigo Nestor erraram a primeira e a sexta cobranças do São Paulo, enquanto Vitinho isolou a sua pelo Botafogo, a quarta do time carioca.