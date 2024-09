'Catastrófico' furacão Helene se aproxima da Flórida

Além de tempestades e ventos fortes, alertou para inundações perigosas e deslizamentos de terra no sul dos Apalaches.

"Os preparativos para proteger vidas e propriedades devem ser concluídos imediatamente", recomendou o centro.

Vários estados estão na possível trajetória do furacão. Atlanta, na Geórgia, a centenas de quilômetros da Costa do Golfo, sofrerá ventos com força de tempestade tropical e chuvas intensas até sexta-feira, segundo as previsões.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em quase todos os 67 condados da Flórida. Mobilizou a Guarda Nacional e milhares de militares para possíveis operações de busca, resgate e restabelecimento da energia.

"Os impactos irão muito além do olho do furacão", disse DeSantis.

A Casa Branca declarou-se pronta "para fornecer mais assistência à Flórida e a outros estados no caminho da tempestade".