Cientistas destacam benefícios do paramotor para monitoramento ecológico

Pesquisadores do Reino Unido defendem, em um artigo publicado nesta quarta-feira (25) em uma revista científica britânica, os benefícios do paramotor como uma alternativa de monitoramento ecológico mais respeitosa com o meio ambiente, após uma expedição ao deserto costeiro do sul do Peru.

Cientistas do Royal Botanic Gardens de Kew, em Londres, destacam em seu estudo, publicado na revista Plants, People, Planet, o "empolgante potencial do paramotor", um aparelho de voo composto por um pequeno motor de hélice e um parapente, em comparação com os veículos off-road, "como meio de ajudar nos esforços de pesquisa e conservação nos ecossistemas mais frágeis do mundo".

Os cientistas, com o apoio de um subsídio da National Geographic Explorers, fizeram em 2022 uma parceria com pilotos profissionais de paramotor e cientistas da ONG peruana Huarango Nature para monitorar e coletar plantas em áreas remotas do deserto do Peru, na província de Ica.