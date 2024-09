City confirma grave lesão de Rodri, em plena polêmica sobre calendário

O técnico da equipe, Pep Guardiola, admitiu na terça-feira, logo após a classificação para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, que "Rodri ficará fora por muito tempo".

"Há várias opiniões, algumas que dizem que é menos do que o esperado, mas infelizmente ele está lesionado e agora estamos esperando suas últimas ligações e a opinião dos médicos para saber exatamente que tipo de cirurgia ele precisa", explicou Guardiola depois da vitória sobre o Watford por 2 a 1.

As imagens vistas no domingo no Etihad Stadium no jogo entre Manchester City e Arsenal pelo Campeonato Inglês não davam muita esperança, e os piores prognósticos parecem ter se confirmado

A ausência de Rodri será um grande problema para os 'Citizens' em sua tentativa de conquistar a quinta Premier League consecutiva e voltar a levantar a Liga dos Campeões da Europa.

Sua lesão coloca ponto final do que estava sendo o melhor ano da carreira do espanhol, com o tetracampeonato inglês e o título da Eurocopa pela 'Roja'.

Rodri inclusive é um dos candidatos à Bola de Ouro, que será entregue em outubro.