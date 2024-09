Comissão legislativa francesa examinará proposta para destituir Macron em 2 de outubro

Uma comissão legislativa francesa examinará no próximo dia 2 de outubro uma proposta de destituição do presidente Emmanuel Macron, informou nesta quarta-feira (25) o deputado ecologista Jérémie Iodarnoff, relator do texto.

A proposta, assinada por 81 deputados, sendo 72 do partido A França Insubmissa (LFI, esquerda radical), tem poucas chances de ser adotada, já que requer a aprovação final de dois terços dos legisladores, tanto na Assembleia Nacional (Câmara baixa) quanto no Senado.

Iordanoff explicou em um comunicado que deseja realizar uma "série de audiências para esclarecer o alcance preciso" desse pedido do ponto de vista constitucional, que abriria caminho para um "impeachment" sem precedentes desde a instauração da Quinta República em 1958.