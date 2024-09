Chefe da ONU alerta líder do exército do Sudão para 'escalada' do conflito

O secretário-geral da ONU, António Guterres, se reuniu, nesta quarta-feira (25), em Nova York, com o chefe do exército sudanês, a quem expressou sua preocupação com a "escalada" do conflito no país africano.

"O secretário-geral manifesta sua mais profunda preocupação com a escalada do conflito no Sudão, que continua tendo um impacto devastador sobre os civis sudaneses e que ameaça se estender regionalmente", informou a ONU em um comunicado após a reunião de Guterres com o general Abdel Fattah al Burhan.

O Sudão mergulhou no ano passado em uma guerra devastadora entre o exército regular e as Forças de Apoio Rápido (FAR).