EUA destina US$ 685 milhões à América Latina para acolher migrantes

Os recursos incluem, ainda, 10 milhões de dólares (54,7 milhões de reais) para um programa do Banco Mundial na América Latina e no Caribe que promove o desenvolvimento para "beneficiar tanto os refugiados quanto as comunidades que os acolhem", detalhou o secretário de Estado.

Washington também anunciou a criação de uma secretaria técnica, um escritório que supervisionará a coordenação entre os países que compõem a Declaração de Los Angeles.

A Colômbia o presidirá. Este escritório é "muito importante para avançarmos na institucionalização" da aliança migratória, afirmou o ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luis Gilberto Murillo, durante o evento.

O país acolheu quase 3 milhões de venezuelanos, dos quais 2,5 milhões já foram regularizados e há "500 mil" em processo de regularização, acrescentou.

Mas o ministro fez um apelo a "ampliar as formas de responder aos migrantes que estão em trânsito para a Colômbia".

Durante uma coletiva de imprensa remota, Luis Miranda, um funcionário do Departamento de Segurança Interna (DHS) americano, informou que tratar a imigração de forma coletiva está "melhorando a segurança da região inteiramente" porque, por exemplo, permite compartilhar informação biométrica.